Nieuwe dreun voor Kraft Heinz

De omzet daalde met 4,8% naar $12,3 miljard. Op autonome basis, dus zonder wisselkoerseffecten en overnames, kwam de omzetdaling uit op 1,5%.

„De mate van achteruitgang die we in de eerste helft van dit jaar hebben gezien, is niet acceptabel”, zei de nieuwe topman Miguel Patricio. Hij kwam ook met $1,2 miljard aan extra afschrijvingen, waardoor de halfjaarwinst halveerde tot $854 miljoen. Kraft Heinz boekte begin dit jaar al voor liefst $15 miljard af nadat de onderneming de afgelopen jaren te weinig had geïnvesteerd in zijn activiteiten.

De zwakke resultaten zijn een tegenvaller voor mede-eigenaar Warren Buffett. De Amerikaanse superbelegger liet eerder weten te veel te hebben betaald voor zijn belang in Kraft Heinz. Het aandeel Kraft Heinz opent vanmiddag naar verwachting circa 13% lager op de beurs in New York.