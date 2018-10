'Temasek overwoog belang in Anbang'

Temasek heeft enkele maanden een deal onderzocht, waarbij ook de overname van bepaalde bezittingen van Anbang werd overwogen. Momenteel zijn er geen actieve gesprekken, benadrukken de bronnen. Temasek zelf wilde desgevraagd niet ingaan op marktgeruchten. Het beheerd vermogen van het investeringsfonds ligt op 224 miljard dollar. Temasek heeft al belangen in verschillende grote Chinese banken en verzekeraars.

Vivat is bekend van onder meer Zwitserleven, Reaal en Actiam. Onlangs werd bekend dat Anbang een verkoop bekijkt van de voormalige verzekeringsdochter van het financiële concern SNS Reaal, dat in 2013 werd genationaliseerd. Anbang kocht Vivat in 2015 voor het symbolische bedrag van 1 euro, met een kapitaalinjectie van bijna 1,4 miljard euro. Maar het Chinese concern raakte later mede door de eigen koopdrift in financieel zwaar weer.