TomTom verliest Volvo als klant

Volgens analisten geeft Volvo de voorkeur aan navigatiesystemen op basis van de Androidtechnologie van Google. Zij schatten dat het vertrek van de Zweedse autofabrikant het orderboek van TomTom met ongeveer €50 miljoen doet krimpen.

Het nieuws dat Renault, Nissan en Mitsubishi in zee gingen met Google zorgde vorige maand ook al voor een val van de beurskoers van TomTom. Op andere gebieden, waaronder de ontwikkeling van autonoom rijden, blijft TomTom nog wel met Volvo samenwerken.

Topman Harold Goddijn wil trouwens niet kwijt of TomTom een vergoeding van Volvo heeft gekregen voor het opzeggen van het contract. „Over de overeenkomst met Volvo wil ik niet zoveel zeggen. Onze relatie met Volvo is goed en we blijven met ze samenwerken op het gebied van veiligheid en zelfrijdende voertuigen.”

Hogere omzet- en winstverwachting

Ondanks de tegenvaller rond Volvo is TomTom positiever gestemd over de financiële prestaties dit jaar. Het bedrijf verhoogde bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers zowel de winst- als de omzetverwachting. Recent afgesloten overeenkomsten met automakers als Peugeot-moeder PSA en BMW helpen het bedrijf vooruit, aldus Goddijn.

TomTom gaat voor het hele jaar nu uit van een omzet van 850 miljoen euro. Eerder werd gerekend op circa 825 miljoen euro. De aangepaste winst per aandeel werd met 0,05 euro verhoogd tot minstens 0,35 euro. Naast de stijgende omzet, speelt ook de verbeterde winstmarge TomTom hier in de kaart.

TomTom sloot het derde kwartaal af met een omzet van 220 miljoen euro. Dat was 1 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De consumententak van TomTom zag de omzet wel weer lager uitvallen. Het totale bedrijfsresultaat verbeterde tot 62 miljoen euro van 35 miljoen euro in het derde kwartaal van 2017. Onder de streep resteerde ruim 17 miljoen euro, ten opzichte van een tekort van 1,2 miljoen euro een jaar geleden.

Voor aandeelhouders lijkt er een uitkering in het vat te zitten, hintte Goddijn. „We hebben een goed kwartaal gedaan, waarin we een goede omzet hebben gehaald, maar ook een goede brutomarge. Dat leidde tot een mooie stijging van de ebtida en een sterke kaspositie. We verwachten dat die eind dit jaar €200 miljoen in kas te hebben en als de strategische verkoop van Telematics leidt tot de verkoop, dan kan dat ook een aanzienlijk bedrag opleveren. We moeten met de aandeelhouders gaan praten wat we daarmee gaan doen”, aldus de topman, die zegt dat hij niet op zoek is naar overnames.

Toelichting

Goddijn erkende dat het bedrijf opereert in een omgeving met de nodige turbulentie de afgelopen tijd. TomTom stond volop in de belangstelling toen auto-alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi een deal sloot met techbedrijf Google om diens software Android de basis voor de boordcomputer te maken. Goddijn sprak destijds, toen de aandelenkoers van TomTom een flinke dreun kreeg, van een 'wake-up call' voor de autosector. Volgens hem willen techreuzen als Google de controle in die sector in handen krijgen en nemen automakers veel risico door die controle op te geven.

De onderneming verwacht uiterlijk in het eerste kwartaal volgend jaar, maar mogelijk eerder, meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over zijn divisie Telematics. TomTom onderzoekt de strategische opties voor het onderdeel dat zich onder meer bezighoudt met voertuigvolgsystemen. Volgens het bedrijf is er de nodige belangstelling van partijen die Telematics over willen nemen.