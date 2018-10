Japanse beurs toont herstel

De Nikkei-index in Tokio eindigde 1,3 procent in de plus op 22.549,24 punten. Telecomconcern Softbank en kledingverkoper Fast Retailing, twee zwaargewichten in de index, veerden op na de zware koersverliezen een dag eerder en klommen 3,6 procent en 4 procent. De automakers Toyota en Honda stegen tot 1,9 procent.

Veel Japanse retailers stonden echter onder druk nadat de Japanse premier Shinzo Abe beloofde de binnenlandse omzetbelasting vanaf volgend jaar oktober te verhogen van 8 naar 10 procent. Cosmeticaverkopers Shiseido en Kose zakten tot 3,1 procent. De verkoper van babyflessen Pigeon, die veel producten verkoopt in China, leverde ruim 8 procent in door de vrees voor een afnemende Chinese vraag.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent lager en in Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,5 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese consumentenprijzen in september zijn gestegen ten opzichte van een maand eerder. De producentenprijzen lieten voor de derde maand op rij een afname zien. In Seoul zakte de Kospi 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,6 procent.