Beurs (slot): Rugwind uit VS blaast AEX omhoog

De AEX raakte na een vlakke start steeds beter op dreef en eindigde 1,5% in de plus op 526,18, vrijwel het hoogste niveau van de dag. De AMX had ook de wind stevig mee en ging 1,6% vooruit naar 742,27 punten.

Andere Europese beursgraadmeters kleurden na de stevige verliezen in de afgelopen twee weken ook diepgroen. De Duitse DAX steeg 1,4% en de Franse CAC40 sloot 1,5% hoger.

Beleggers kregen vanmiddag een flinke steun in de rug na overwegend goed ontvangen resultaten vanuit VS met onder meer de bankenconcerns Morgan Stanley en Goldman Sachs. Morgenochtend komen de AEX-fondsen ASML en AkzoNobel met cijfers. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat de duidelijk beter dan verwachte cijferstroom vanuit Amerika de aanzet gaf om terug in de markt te stappen. „Het was positief dat bedrijven in de VS vooralsnog geen slag om de arm hebben gegegeven over de outlook en zo de ergste kou uit de lucht hebben gehaald.”

Verder wezen de stabiele olieprijzen er op dat de markt voorziet dat Amerika geen maatregelen zal gaan nemen tegen Saoedi-Arabië na het nieuws dat de beleidsbepalers in dat land niet betrokken zouden zijn bij het verdwijnen de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Volgens Schutte zullen de kopstukken uit Saoedi-Arabië een scenario hebben uitgedokterd waarbij ze ongeschonden uit de strijd zullen komen.

Ondanks de mooie opleving houdt Schutte een slag om de arm over een verdere herstelbeweging van de koersen. Hij wijst er op dat een nieuwe versnelde opwaartse beweging van de de Amerikaanse obligatierente roet in het eten kan gaan gooien. Verder geeft de economische afkoeling in de eurozone volgens hem nog steeds reden tot zorgen. „Het is nog te vroeg om te denken dat de correctie van de voorbije weken al weer achter de rug is.”

In de AEX was het bijna geheel groen wat de klok sloeg. Altice Europe viel in de smaak met een sprint omhoog van 3,6%. De Amerikaanse durfkapitalist KKR, de Australische bank Macquarie en het Franse Mirova gaan de uitrol van een glasvezelnetwerk in Frankrijk waarschijnlijk grotendeels financieren.

KPN zette het recente herstel voort en klom 1,6%. Voor ASML dat morgen de boeken open doet, werd 3,2% meer betaald. Signify pakte de koppositie en dikte 3,7% aan. DSM kreeg er 2,7% bij. Randstad voegde 2,6% toe aan het slot van maandag.

Ahold Delhaize, dat maandag nog uitblonk, was een negatieve uitzoncdering met een verlies van 0,5%.

Bij de middelgrote fondsen ging technologiebedrijf TKH met een koerssprong van 6,2% aan kop, na een aangekondigde overname in Duitsland. Adyen viel eveneens in de smaak met een vooruitgang van 5,1%. Medekoploper Besi koerste eveneens 6,2% hoger.

TomTom was met een aderlating van 16,4% de gebeten hond. Bij het begin van de handel steeg het navigatiebedrijf aanvankelijk nog vanwege een verhoging van de winstprognose. In de kleine letters van het persbericht bleek echter dat het contract met Volvo voor locatie- en navigatiediensten is beëindigd. De zwakke communicatie toont volgens analist Jos Versteeg van InsingerGilissen dat het niet goed zit bij TomTom. „Google kan zorgen voor het hele entertainment systeem in auto’s, terwijl TomTom alleen navigatiekasten en verkeersinformatie kan leveren. Na de verkoop van telematica blijft een marginaal bedrijf over. Ik zie het ook niet tot een overname komen.” Schutte voorziet een scenario dat TomTom na de verkoop van telematica zal besluiten om van de beurs af te gaan.

Op de lokale markt klom RoodMicrotec 6,9%. De toeleverancier aan de chipsector kwam met een meevallend kwartaalbericht naar buiten.

Wilt u van experts horen hoe zij nu tegen de beurs aankijken? En welke beleggingen zij kansrijk achten? Meld u dan aan voor het online seminar donderdagavond.