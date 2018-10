BAT mist doelstelling bij vaping-producten

BAT verwacht dat de doelstelling met ongeveer 100 miljoen pond gemist zal worden. Wel denkt het bedrijf dat de omzet uit vaping-producten zoals elektronische sigaretten met meer dan 10 procent zal groeien. Japan is een belangrijke markt voor alternatieve tabaksproducten. Daarnaast had BAT te maken met een terugroepactie van e-sigaretten in de Verenigde Staten vanwege problemen met de batterij.

De onderneming waarschuwde verder dat negatieve wisselkoerseffecten de winstgevendheid over het hele jaar zullen raken.