Dienstverband stoppen als loondoorbetalingsverplichting eindigt?

Als de loondoorbetalingsverplichting is geëindigd, is de werkgever niet verplicht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het mag wel, als duidelijk is dat de werknemer binnenkort niet herstelt.

Als een werkgever kiest voor beëindiging van het dienstverband, moet hij een transitievergoeding aan de werknemer betalen. Ook als de werknemer twee jaar ziek is geweest. En ook als de werknemer bijna met pensioen gaat. Dat laatste heeft de Hoge Raad onlangs nog bepaald. Voor een ’trouwe medewerker’ kan de transitievergoeding behoorlijk in de papieren lopen, terwijl de transitievergoeding bij beëindiging met ingang van de pensioenleeftijd, niet verschuldigd is.

Toch kan het beëindigen van het dienstverband het overwegen waard zijn. Werkgevers kunnen namelijk bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die ze aan ontslagen zieke werknemers hebben betaald. De compensatie claimen kan pas na 1 april 2020, maar geldt voor transitievergoedingen die na 1 juli 2015 zijn betaald.