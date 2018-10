Tips voor citytrips uit eigen kring

Zijn vader stapte als eerste familielid aan boord door startkapitaal te investeren. Vervolgens verzamelde Bierens een team om zich heen van bekenden die, naast hun baan of studie, voor Urban Journalist wilden werken. ,,We betalen momenteel uit in aandelen. Vertrouwen is bij zo’n constructie erg belangrijk, en wie kun je beter vertrouwen dan je eigen vlees en bloed?”

Constructie

Neef Remco Couwenbergh is verantwoordelijk voor het commerciële stuk. Zus Maribelle regelt vanuit Londen - waar zij kunstgeschiedenis studeert - de sociale media en haar vriend Romeijn Sadée verzorgt alle content. Jongere broer Yannick heeft alle taken rond de ontwikkeling overgenomen en goede vriend Michael Meier is gevraagd de marketing in goede banen te leiden. ,,De constructie werkt, omdat we elkaar goed kennen. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid.”

Gebruikers van Urban Journalist vinden op eenvoudige wijze hotspots in allerlei steden via vrienden en locals, die zij kunnen opslaan en delen met anderen. Praktische informatie over de locaties wordt automatisch aangevuld.

New York

De app is in mei 2018 gelanceerd. In vier maanden tijd zijn er 15.000 gebruikers aangesloten en ruim 60.000 spots geregistreerd. Bierens: ,,We hebben plannen in Londen en New York, waar al hotspots worden aangemaakt. Ongelooflijk hoe goed mond-tot-mondreclame werkt.”