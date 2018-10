'Minder omzet voor onrustig Unilever'

Unilever zette onlangs een streep door de geplande verhuizing van het Londense hoofdkantoor naar Rotterdam. Vooral Britse aandeelhouders konden zich niet vinden in de voorgestelde versimpeling van de bedrijfsstructuur. De kwestie leek uit te gaan monden in een soort aandeelhoudersopstand, vandaar dat Unilever er zelf voor koos om het plan in de ijskast te zetten.

Het besluit zorgde voor veel politieke ophef en kort daarop besloot het Nederlandse kabinet zelfs om zijn plannen voor de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Inmiddels is die maatregel helemaal van tafel. Volgens kenners staat de positie van Unilever-topman Paul Polman nu ook onder druk. Er gaan al langer geluiden dat de bestuursvoorzitter, die sinds 2009 aan het roer staat van het Brits-Nederlandse bedrijf, binnen afzienbare tijd zijn vertrek zal aankondigen. Ook zou mengen in grote overnamedeals even geen optie meer zijn voor Unilever, nu het versimpelingsplan is afgeketst.

Margarinetak

Volgens de consensus heeft Unilever afgelopen kwartaal 4,6 procent minder omzet behaald dan in het derde kwartaal vorig jaar. De analistenschattingen, die Unilever op de eigen website heeft geplaatst, gaan uit van circa 12,6 miljard euro aan kwartaalopbrengsten. Het concern kampte onder meer met negatieve wisselkoerseffecten. Ook de eerder dit jaar afgeronde verkoop van de margarinetak aan de Amerikaanse investeerder KKR nam een hap uit de omzet. Met die deal was een bedrag gemoeid van ruim 6,8 miljard euro.

Onderliggend, dus exclusief wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, wordt een groei van de omzet met 4,3 procent voorzien. Unilever slaagde erin om zowel verkoopvolume als verkoopprijzen op te krikken, schatten de kenners.

Het concern heeft zelf voor 2018 de verwachting uitgesproken van een onderliggende groei van 3 tot 5 procent. Daarnaast mikt Unilever op een verbetering van de onderliggende operationele marge en de kasstroom.