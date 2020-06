Metaalbedrijven moet weer ’gewoon’ pensioenpremie betalen

De metaalfondsen PME en PMT hebben de verlenging van de betaaltermijn van pensioenpremies van twee maanden weer teruggedraaid naar twee weken, per juni. Het zijn de enige pensioenfondsen die de speciale coronaregeling nu al weer terugdraaien.

„In de NOW-uitkering wordt ook rekening gehouden met de pensioenpremies, en als er betalingsproblemen zijn dan kunnen we altijd een regeling treffen”, legt de woordvoerder van PME het besluit uit. „Dit schept wel duidelijkheid, de premies moeten uiteindelijk toch betaald worden.” Ze zegt dat er vanuit bedrijven geen vragen of klachten over het besluit binnen zijn gekomen.

Andere sectoren

Bedrijven in andere sectoren hebben nog steeds langer de tijd om hun pensioenpremies aan de fondsen af te dragen, al wordt er wel gediscussieerd over hoelang de verlengingen nog houdbaar en nuttig zijn.

In de bouwsector bijvoorbeeld, een van de sectoren die minder snel en minder hard wordt geraakt door de effecten van de coronacrisis, was het pensioenfonds bpfBouw een van de eerste die de verlening van de premiebetalingen aanbood. Het fonds houdt de verlengingen in stand tot juli.