Vertrouwen Duitse beleggers flink gedaald

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van min 24,7, tegen min 10,6 een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een niveau van min 12 gerekend.

Het vertrouwen kreeg met name een tik door de forse verliezen op de aandelenmarkten van de afgelopen tijd en de aanhoudende zorgen over de handelsspanningen in de wereld. De vrees bestaat dat de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog een negatieve impact zal hebben op de wereldeconomie, wat ongunstig is voor een groot exportland als Duitsland. Verder kwamen daar de zorgen over de Italiaanse begroting en de brexit bovenop.

Ook de index die het vertrouwen meet van Duitse beleggers in de economie van de eurozone moest een flinke knauw verwerken. Die graadmeter zakte van min 7,2 naar min 19,4.