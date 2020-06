WW-aanvragen VS dalen naar ruim 1,5 miljoen

Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart hebben ruim veertig miljoen werkloze Amerikanen bij de overheid aangeklopt voor financiële steun. Het aantal WW-aanvragen in de VS loopt overigens wel terug, want een week eerder waren er nog bijna 1,9 miljoen aanvragen.

Uit het diepste dal

Uit het banenrapport van het ministerie van Arbeid werd vorige week duidelijk dat de Amerikaanse economie inmiddels uit het diepste dal van de coronacrisis is geklommen. Het aantal banen in de VS bleek vorige maand namelijk tegen alle verwachtingen in met 2,5 miljoen te zijn gegroeid. Dat zorgde eind vorige week voor een heuse rally op Wall Street.

Fed-voorzitter Jerome Powell sloeg deze week echter een realistische toon aan. Volgens de centrale bankier is er nog een lange weg te gaan en blijft de korte rente tot in de loop van 2022 dichtbij 0%.