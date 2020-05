FNV: werknemers Aon moeten loonoffer weigeren

Aon-topman Greg Case wil dat zijn personeel één dag gratis werkt. Ⓒ Bloomberg

Amsterdam - Werknemers van verzekeringsmakelaar Aon moeten het voorstel om loon in te leveren van tafel vegen. Dat adviseert FNV in een brief aan de leden. Volgens de vakbond is er nog niemand van plan akkoord te gaan, maar leeft er veel angst bij de werknemers dat niet instemmen gevolgen kan hebben.