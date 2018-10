Column: ETF’s ontkomen niet aan marktstress

Ik ben ervan overtuigd dat het beursmechanisme hier eerder een probleem vormde dan het instrument zelf. Omdat ETFs beursgenoteerde instrumenten zijn, hebben ze net als andere beursfondsen te maken met vraag/aanbod dynamiek en gelden dezelfde regels voor handselsstops bij extreme koersdalingen. Dit verklaart de gebeurtenissen op 24 augustus 2015. De market makers die voor de bied en laatprijzen moesten zorgen, keken aan het begin van de handel eerst de kat uit de boom. Daardoor kregen ETF-producten een flinke tik zuidwaarts, terwijl het pakket onderliggende beleggingen meer waard was. Juist op het moment dat beleggers de liquiditeit van indextrackers nodig hadden, was die er niet. Dit baarde de beurswaakhonden zorgen.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen zijn wij en ook andere ETF-aanbieders in overleg gegaan met toezichthouders en beurzen om te kijken hoe het marktmechanisme verbeterd kon worden. In de VS heeft beurswaakhond Securities & Exchange Commission (SEC) de regels voor het opschorten van de handel op een aantal fronten herzien.

In Europa spitst de discussie zich vooral toe op de rol en de verantwoordelijkheden van zogenaamde Authorised Participants (AP’s). Dit zijn brokers die liquiditeit in ETF’s verschaffen via de aan- en verkoop van onderliggende beleggingen en de uitgifte en inname van de aandelen in het fonds zelf. De prikkels zijn voor de betrokken AP’s echter zodanig dat als één AP in een stresssituatie ‘uitstapt’, andere marktpartijen zeer waarschijnlijk ‘instappen’.

Marktstress verandert hier in principe niets aan en komt evenzeer in de koersen van ETF’s tot uitdrukking als in de onderliggende instrumenten. Deze bewegingen worden echter door de markt gedicteerd, binnen het beursmechanisme en het regelgevingskader, en niet door het instrument zelf. ETFs worden ook weer sneller opgepakt vanwege de constante verhandelbaarheid en flexibiliteit. Dit kan koersdalingen afzwakken en herstel in de lift helpen.

Is het moeilijker om in ETFs te handelen ten tijde van marktstress? Nee. Wat we in de koersen van ETFs weerspiegeld zien, zijn de marktspanningen die in de koersen van de onderliggende instrumenten zelf tot uitdrukking komen. Niets meer en niets minder. ETF’s lopen aan de leiband van de markt en niet andersom.

Wim van Zwol is hoofd Benelux bij vermogensbeheerder Vanguard