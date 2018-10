’Te dure hypotheek voor aspirant-verhuurder’

Consumenten met een redelijk gevuld spaarpotje zijn de afgelopen jaren, vanwege de extreem lage spaarrente, op zoek gegaan naar andere manier om hun vermogen te doen groeien. Een van die manieren is het kopen van een huis om dat vervolgens te verhuren.

Wie daar een hypotheek bij nodig heeft, krijgt bij tientallen geldverstrekkers alleen het deksel op de neus. „Er zijn partijen die nadenken over het aanbieden van buy-to-let-hypotheken”, zegt MoneyView-onderzoeker Martin Koot. „Maar die zijn dus nog niet op de markt. Er komt op termijn wel beweging, maar geldverstrekkers zijn, mede onder invloed van de crisis, risicomijdend en conservatief geworden.”

Het financieren van een huurhuis is voor veel geldverstrekkers ook een risicovolle aangelegenheid. Mocht zo’n woning namelijk gedwongen in de verkoop gaan, dan is het vanwege de Nederlandse huurregels extreem lastig om de huurders weg te sturen, legt Koot uit. Bij de zes aanbieders die wél een ’huurhypotheek’ in het assortiment hebben, zijn de regels dan ook heel strikt.

NIBC lanceerde enkele jaren terug speciale hypotheken voor particulieren die een woning willen kopen om te verhuren. Kopers moeten met zo’n ’investeringshypotheken’ 30% van de woningwaarde met eigen geld financieren. Vorig jaar verdubbelde de portefeuille bij NIBC tot €617 miljoen. Dit jaar doet NIBC het met het verstrekken van deze hypotheken voor bijvoorbeeld beleggers en ouders van studerende kinderen wat rustiger aan, verklaarde ceo Paulus de Wilt bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers.