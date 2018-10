Stakingsdag bij bedrijven rond Eindhoven

Bij DAF legden medewerkers eind vorige week nog hun werk neer. Deze week werd al bij metaalbedrijven gestaakt op andere plaatsen in Nederland, zoals bij Fokker in Papendrecht en diverse bedrijven uit de regio Emmen.

In de metaalsector vinden al maandenlang acties plaats. De stakers strijden onder meer voor een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent. Ook willen ze een einde aan de volgens hen doorgeslagen flexibilisering in de branche. De cao metalektro geldt in totaal voor ongeveer 150.000 werknemers in Nederland.