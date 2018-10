Vermogen opbouwen in een warm bad

Aan het woord zijn Loege Schilder en Gudy Zwarthoed van vermogensbeheerder Axento, een dochter van het gerenommeerde Care IS.

Bij Axento wordt je geld op een wat minder risicovolle manier geïnvesteerd in vooral duurzame bedrijven. ,,Het zou kunnen dat doordat wij minder risico nemen, de pieken minder hoog zijn. Maar de dalen ook”, legt Schilder uit. ,,En het opvangen van diepe dalen levert meer op dan het mislopen van de heel hoge pieken. Bovendien betaal je bij ons geen transactiekosten, dus dat scheelt ook weer. Je kunt gewoon zonder kosten bijstorten als je wilt. En andersom is je geld altijd beschikbaar als dat nodig is.”

Het is niet het enige waarin Axento zich onderscheidt op de markt. De persoonlijke aandacht die de beleggers krijgen, is een warm bad in de financiële wereld.

,,Wij hebben net wat extra persoonlijke contact. Wij kennen de klanten en zij ons. Dat schept wederzijds vertrouwen en verlaagt de drempel om te beleggen. Aan de andere kant verhoogt het de drempel om impulsieve acties te ondernemen. Wij nemen echt de tijd voor een goed informatief gesprek.”

Lekker idee

Door de lage stand van de spaarrente bij de banken neemt de belangstelling voor beleggen duidelijk toe. Dat merken ze ook bij Axento. ,,Het is natuurlijk een lekker idee dat jouw geld voor je aan het werk gaat”, zegt Zwarthoed. ,,Maar we raden het niet iedereen aan hoor. Wij vinden dat je moet beleggen met geld dat je kunt missen. Niet dat je wasmachine kapot gaat en je geen geld meer hebt voor een nieuwe. En als je in je bed ligt te woelen vanwege je belegging, dan moet je het ook niet doen. Wij creëren graag een klimaat waarin mensen zich veilig voelen.”

Axento koopt indexfondsen die allemaal een eigen duurzaamheidsbeleid hebben. ,,Wij vinden duurzaamheid heel belangrijk, maar het is nog lang niet zo dat mensen beleggen louter vanwege het duurzame karakter. Ze willen toch echt rendement halen en dat realiseren we ons wel degelijk. Gelukkig zijn er steeds meer duurzame producten die echt niet minder rendement opleveren. En vroeger waren duurzame fondsen duurder, maar die tijd ligt achter ons.”

Niet alleen de lage rentestand zorgt voor een toenemende populariteit van beleggen, ook de berichten over het afbouwen van pensioenregelingen zijn hier debet aan. Bovendien zijn er steeds meer zzp’ers die sowieso voor hun eigen pensioen moeten zorgen.

,,Beleggen kan dan een heel goede manier zijn om wat geld voor later opzij te leggen”, zegt Schilder. ,,Vanzelfsprekend biedt het verleden op zich geen garantie voor de toekomst, maar feit is dat als we kijken naar dat verleden het met beleggingen over langere termijn altijd goed is gekomen.”