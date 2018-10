Jan Roos veroorzaakt relletje in rokersland

In een statement schrijft het sigarettenbedrijf: ,,Phillip Morris Holland is geen lid van VSK en neemt afstand van deze campagne. Het is algemeen bekend dat sigaretten zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Philip Morris onderschrijft dat en heeft daar ook consequenties uit getrokken.’’

De Amerikaanse sigarettenfabrikant stapt helemaal over op e-sigaretten. ,,In Nederland roken nog steeds ruim 3 miljoen volwassenen. De beste optie voor hen is om te stoppen maar velen doen dit niet. Als zij overstappen op rookloze alternatieven kan aanzienlijke gezondheidswinst worden geboekt’’, aldus Philip Morris.

Roos keert zich tegen de betutteling van de overheid. In het preventieakkoord dat staatssecretaris Blokhuis aan het sluiten is, zou onder meer zijn afgesproken dat alle sigaretten in dezelfde staatsverpakking, zonder logo of ontwerp, moeten worden verkocht.

Ook zou het verboden worden om pakjes sigaretten en shag in tabaksspeciaalzaken te laten zien. VSK-directeur Jan Hein Sträter spreekt van een dictaat. De tabaksbranche mocht van de overheid niet mee praten over het anti-rookbeleid. Alleen mensen uit de zorg en anti-rookclubs zaten bij Blokhuis aan tafel, tot onvrede van VSK.

,,Voor een 100% legaal product is een staatsverpakking een zorgelijke en onwenselijke ontwikkeling in een democratisch land. De keuze wordt van de consument afgenomen, de vraag is wat hierna komt. Chocolade verpakt in wit papier, blanco hamburgerdoosjes?’’, zegt VSK-directeur Jan Hein Sträter.

Philip Morris vindt het prima dat de overheid het gebruik en de verkoop van sigaretten verregaand ontmoedigt. Maar het bedrijf vindt dan wel dat ,,de overheid volwassen rokers de ruimte moeten geven om kennis te nemen van rookloze alternatieven’’.