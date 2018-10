Hogere omzet en winst voor J&J

De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal met 4,5 procent tot ruim 3,9 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. De omzet nam met 3,6 procent toe tot 20,3 miljard dollar. Op operationele basis was een omzetgroei met 5,5 procent te zien, maar J&J had last van negatieve wisselkoerseffecten. In een toelichting sprak topman Alex Gorsky van sterke prestaties van het concern.

J&J rekent nu voor heel 2018 op een omzet in een bandbreedte van 81 miljard tot 81,4 miljard dollar. Ook de prognose voor de winst per aandeel werd opwaarts bijgesteld.