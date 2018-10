’Duitse autobouwers moeten schakelen om te overleven’

Diess meent dat regelgevers wel erg hard van stapel lopen. Zo is er een verbod gekomen op vervuilende dieselauto’s in de Duitse binnensteden. Vanuit de Europese Unie is besloten dat de CO2-uitstoot van de auto-industrie in 2030 met 35% moet zijn verminderd, wat de topman wel erg veel vindt.

De topman wijst erop dat dit betekent dat de autofabrikanten snel moeten overschakelen van benzine- en dieselauto’s naar elektrische auto’s. Dit gaat volgens hem in 2020 14.000 banen bij Volkswagen kosten.

„We zijn gewend aan het feit dat we een bloeiende industrie met autofabrikanten en toeleveranciers hebben, maar dat is geen garantie voor de eeuwigheid”, meldt Diess.