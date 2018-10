Flipkart-deal drukt winst Walmart

Walmart nam in mei dit jaar een meerderheidsbelang in het Indiase e-commerce-bedrijf voor een bedrag van 16 miljard dollar. De investeringskosten voor Flipkart vallen hoger uit dan eerder voorzien en nemen daarmee een hap uit de winst. Ook in 2020 zal dit effect worden gevoeld in de resultaten.

Walmart rekent voor 2019 op een aangepaste winst van maximaal 4,80 dollar per aandeel. Eerder ging het bedrijf uit van een winst van minstens 4,90 dollar tot mogelijk 5,05 dollar per aandeel.

Boekjaar

Het bedrijf zei verder voor volgend jaar op een omzetgroei te rekenen die iets lager uitvalt dan de verkoopplus van 3 procent dit jaar. Walmart denkt dat winkels die langer dan een jaar open zijn in het boekjaar 2019 goed zullen zijn voor een gemiddelde omzetgroei van 2,5 tot 3 procent. Voor 2020 rekent Walmart op minstens 3 procent meer opbrengsten.

Vooral de online omzet draagt de komende jaren bij aan de groeiambitie, geholpen door extra aanbod en de toename van het aantal locaties waar bestellingen kunnen worden opgehaald. Walmart is online in een felle concurrentiestrijd verwikkeld met webwinkelreus Amazon.

Verder profiteert de keten mogelijk ook van de problemen bij winkelketen Sears. Daartegenover staan de wereldwijde handelsspanningen die groei in de weg kunnen zitten. Net als het vraagstuk rond het minimumloon in de VS.