Column: Met pensioen of een tweede carrière?

Allereerst is dat te duur, ten tweede, wat moet je dan doen en ten derde, blijkt immers uit onderzoek, dat langer werken gezonder en gelukkig maakt!

Tweede carrière

Kortom, we moeten veel meer aandacht hebben voor die tweede carrière. Het probleem is dat er ten eerste te weinig aandacht voor is, ten tweede te weinig fiscale mogelijkheden zijn en ten derde werknemers er blijkbaar nog niet aan toe zijn.

Er is te weinig aandacht voor, zowel door werkgevers al werknemers. De FNV en overige vakbonden koersen nog altijd liever af op ’vroegpensioen’, in plaats van te zorgen dát werknemers het vol kunnen houden tot aan hun pensioendatum. Uiteraard in deeltijd en soms in een andere baan: die tweede carrière dus. Dit moet dus in ieder geval veranderen. Het uitgangspunt moet zijn dát je tot 67/68 door werkt. Alleen als het echt niet kan is vroegpensioen een optie en zelfs dan nog kun je altijd wat anders doen.

Fiscale mogelijkheden

Er zijn te weinig fiscale mogelijkheden, hoezeer het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook het Leven Lang Ontwikkelen-programma optuigt. De betere oplossing is natuurlijk om het mogelijk te maken om pensioengeld te gebruiken voor bij- en omscholing. Dat kan eenvoudig wettelijk geregeld worden, het geld wordt nuttig besteed en kan gepaard gaan met een fiscaal voordeel(tje).

Op je 55e ga je vier of drie dagen werken, en studeert/leert één of twee dagen (of beter, je vindt het namelijk echt leuk, ook gewoon de zaterdag erbij). Die dagen financier je gewoon met je eigen pensioengeld. Na twee jaar werk je fluitend nog tien tot twaalf jaar door en maak je het ’pensioenverlies’ dus dik goed.

Mindset

Het belangrijkste is echter de mindset van werknemers zelf. Zij moeten inzien dat het ’doel in het leven niet met pensioen gaan is’. Maar dat langer werken gelukkiger maakt en daardoor blijf je gezond en leef je langer. Hoe mooi kan het zijn?!

Onlangs had ik een 64-jarige bouwvakker aan tafel. Hij wilde zo snel mogelijk met pensioen. Hij was klaar met zijn werkgever. Wat ga je dan doen vroeg ik (hij kwam zonder hijgen 4 trappen op). ’Klussen’, glunderde hij. Lekker in mijn eigen tempo, mijn eigen kwaliteit. En, zei hij, gewoon ’wit’ hoor! Kijk, als je passie hebt is langer doorwerken geen probleem. Heb je dat niet voor je huidige baan, ga dan aan de slag met die tweede carrière! De oprichter van Swatch zei ooit op de vraag wanneer hij met pensioen ging: „Een kunstenaar gaat nooit met pensioen.” Mooie woorden!