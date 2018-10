Jonge advocaten gedwongen ’s nachts door te werken

Acht Londense advocatenkantoren, waaronder grote namen als Clifford Chance en Baker McKenzie, beloofden een week geleden nog dat ze meer zouden doen aan het geestelijk welzijn van hun personeel. Bij één kantoor blijkt die belofte twee dagen later al niets meer waard: de vestiging in Tokio heeft hulp nodig bij een zeer belangrijke klus, en of de jongste bedienden even kunnen bijspringen. Het mailtje met die strekking, verstuurd door een ’associate’, is in handen van juristenweblog Legal Cheek.

Binnen een halfuur volgt op dat eerste mailtje een bericht van een partner van het verder niet bij naam genoemde kantoor: wie niet kan overwerken, moet „bewijs aanleveren”, zoals „details over andere zakelijke afspraken die je vandaag, vanavond en/of morgen hebt”.

Een aantal stagiairs heeft gehoor gegeven aan het bizarre verzoek, en werkte zaterdagnacht tot half vijf door, meldt Legal Cheek. Zaterdagochtend om acht uur waren ze terug om het karwei af te maken. De partner die om bewijzen vroeg is inmiddels intern aangesproken op zijn e-mail.