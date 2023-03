’Autopremies dit jaar flink omhoog’

Voor een allrisk- en WA beperkt cascoverzekering betaal je gemiddeld zo’n 5% meer in vergelijking met een jaar geleden. Dat kan in individuele gevallen wel flink hoger uitpakken, stelt de prijsvergelijker. Zo is een consument die vorig jaar €663 betaalde voor een beperkt cascoverzekering betaalde dit jaar €65 meer kwijt.

De oorzaak is vooral de toegenomen inflatie, zegt Jerry Poel, autoverzekering expert bij Autoverzekering.nl. „De inflatie raakt iedereen. Vorig jaar stegen de autopremies, met name de beperkt cascoverzekeringen, al behoorlijk. Het lag in de lijn der verwachtingen dat deze stijging dit jaar verder door zou zetten.”

Energieprijzen

De hogere energieprijzen werken volgens Poel ook rechtstreeks door in de premies. „Autoherstelbedrijven gebruiken bij schade vaak droogcabines om de lak van auto’s sneller te laten drogen. Dit kost veel energie. Daarnaast hebben andere toenemende kosten, zoals duurdere auto-onderdelen en hogere personeelskosten, ook invloed.”

Volgens Poel gaat de premie van WA beperkt cascoverzekeringen al sinds 2019 omhoog, terwijl de andere autopremies juist daalden of gelijk bleven. „WA-verzekeringen zijn al jaren verlieslatend voor autoverzekeraars omdat ze minder opleveren dan het bedrag dat jaarlijks wordt uitgekeerd aan klanten. Nu alles door de inflatie duurder wordt, is het logisch dat deze premies nu het snelst stijgen.”