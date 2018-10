Hogere opening op Wall Street

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,8 procent hoger op 25.453 punten. De brede S&P 500 ging 0,7 procent omhoog tot 2770 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 1 procent bij tot 7499 punten.

Morgan Stanley (plus 3,4 procent) en branchegenoot Goldman Sachs (plus 1,7 procent) werden hoger gezet. Morgan Stanley deed het onder meer goed met de handel in aandelen, vermogensbeheer en het begeleiden van beursgangen. Goldman Sachs verdiende vooral bij de zakenbankactiviteiten meer.

Walmart werd 0,8 procent hoger gezet ondanks een winstwaarschuwing. Het winkelconcern nam in mei dit jaar een meerderheidsbelang in het Indiase e-commerce-bedrijf voor een bedrag van 16 miljard dollar. De investeringskosten voor Flipkart vallen hoger uit dan eerder voorzien en nemen daarmee een hap uit de winst over 2019. Ook in 2020 zal dit effect worden gevoeld in de resultaten.