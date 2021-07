’Een goede schoen kan veel leed voorkomen’

Premium Culinair

Zo stel je het ideale kaasplankje samen

Een kaasplank is heerlijk tijdens een uitgebreid diner of gewoon op een kleedje in het park. Dat is geen kwestie van lukraak kiezen en opsmikkelen. Een geslaagd plateau vergt wat zorgvuldigheid en kennis. Op zoek naar de ideale kaasplank.