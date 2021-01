Winkeliers verontwaardigd: ’Supermarkten oneerlijk’

Tjeerd Jegen is ’not amused’ over de aanbiedingen bij Albert Heijn. Ⓒ ANP/HH/De Telegraaf

Amsterdam - Winkeliers zijn ’verontwaardigd’ over supermarktketens die adverteren met non-food. Een advertentie van Albert Heijn voor handdoeken is bij Hema-ceo Tjeerd Jegen in het verkeerde keelgat geschoten. Branchevereniging Inretail vangt dezelfde geluiden op van kleinere middenstanders.