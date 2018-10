Juncker voorspelt vuurwerk als Brussel tekort Italië goedkeurt

De Luxemburger zei dit dinsdag tijdens een groepsinterview met Italiaanse media. Rome heeft zijn ontwerpbegroting maandag ingeleverd bij de commissie, die volgende maand met een formele opinie komt over alle conceptbegrotingen van de eurolanden.

De coalitieregering van Lega en de Vijfsterrenbewegin) wil op grote schaal geld pompen in de economie om deze vlot te trekken.

Daar is felle kritiek op, want Rome moet zich verder in de schulden steken en de Italiaanse heeft al een buitensporig grote schuldenlast: die heeft een omvang van circa 133 procent van het bruto binnenlands product. Ter vergelijking: bij Nederland is dat bijna 57 procent.

Bekijk ook: Kabinet Italië keurt eigen begroting goed

’Wijkt sterk af’

„Het lijkt erop dat de begroting aanzienlijk afwijkt van de Europese begrotingsregels”, zei EU-commissaris Valdis Dombrovskis (financiële stabiliteit) in Brussel. Met de vorige regering was een begrotingstekort van 0,8 procent afgesproken.

De commissie heeft twee weken om de Italiaanse cijfers af te keuren en om een nieuwe begroting te vragen als dat nodig is

