Oorlog thuisbezorgers met miljoenen

Na de overname van supermarktketen Whole Foods door Amazon tegen $14 miljard een jaar geleden, is de hele Amerikaanse retailwereld opgeschud. Instacart had daarvoor een samenwerkingsverband met Whole Foods, na de overname werd het kwetsbaar vanwege de enorme marktmacht die Amazons bezorgdienst in combinatie met Whole Foods zou krijgen.

Markt verandert

Amazon heeft alle leveringen van Whole Foods naar zijn eigen Prime-platform verplaatst.

De markt kwam vrij snel in verzet. Instacart heeft sinds zijn oprichting in 2012 met de laatste $600 miljoen die beleggers investeren inmiddels $1,2 miljard opgehaald.

Bekijk ook: Uber doekt bezorgdienst op

De beleggers, veelal afkomstig van andere supermarkten, proberen met Instacart een geduchte concurrent voor Amazon in de de markt te zetten.

Instacart wordt nu gewaardeerd op $7 miljard, een verdubbeling sinds zijn laatste geldronde met $400 miljoen aan investeringen van beleggers in maart 2017.

Doordash sterker

Eerder haalde restaurantbezorgingsapp DoorDash $800 miljoen op bij beleggers waaronder SoftBank en DST Global.

In China hebben Ele.me en Miss Fresh eveneens enkele honderden miljoenen dollars van beleggers gekregen die rekenen op groei van maaltijdbezorgers.