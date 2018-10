Nederlander heeft grotere kans op armoede

De armoededrempel ligt bij ons anders dan in andere EU-landen. Ⓒ DIJKSTRA BV

Luxemburg - Het risico dat iemand in Nederland te maken krijgt met armoede of sociale uitsluiting is de afgelopen tien jaar gestegen. In 2008 ging het nog om 14,9 procent van de Nederlanders, vorig jaar was dat 17 procent ofwel meer dan 2,8 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van Eurostat.