Expats: handreiking kabinet ’slechts kleine stap in goede richting’

De maatregel is een onderdeel van de nieuwe belastingplannen die het kabinet maandagavond presenteerde. Doordat het afschaffen van de dividendbelasting niet doorging, was er ineens €1,9 miljard per jaar over die opnieuw verdeeld mocht worden. De komende twee jaar wordt daar een deel van aangewend voor een overgangsregeling voor het inperken van de zogenoemde 30%-regeling.

Die regeling omhelst dat expats die in Nederland komen werken 30% van hun loon belastingvrij krijgen. De regeling moet het aantrekkelijker maken om talenten te werven die we op de arbeidsmarkt in Nederland zelf niet kunnen vinden. Zij kunnen het geld gebruiken om bijvoorbeeld reiskosten en scholing voor hun kinderen te bekostigen.

Overgangsregeling

Dit fiscale voordeel kregen expats tot nu toe voor een periode van acht jaar, eerder was het zelfs tien, maar wordt nu ingekort tot vijf jaar. Dat zou eigenlijk per 1 januari 2019 gebeuren, maar daar komt nu een overgangsregeling voor. Expats die in 2019 of 2020 hun fiscale voordeel volgens de originele plannen kwijt zouden raken, krijgen dat nu alsnog. Daarna geldt de 30%-regeling nog maximaal vijf jaar.

Bekijk ook: Expatregeling wordt ingekort naar vijf jaar

„Daarmee wordt niet de volledige groep huidige expats gecompenseerd”, zegt Niek Schipper van belastingadvieskantoor PwC. „Expats die bijvoorbeeld twee jaar geleden hier zijn gekomen, kunnen alsnog maar vijf jaar de regeling gebruiken. Het haalt wel een belangrijk pijnpunt weg, want met een overgangsperiode van twee jaar kunnen zij zich in elk geval voorbereiden op een terugval in hun inkomsten.”

Expats ontevreden

„Het is slechts een kleine stap in de goede richting”, zegt woordvoerder Jessica Piotrowski namens actiegroep United Expats. Volgens haar worden 74.000 expats in Nederland geraakt door het besluit van de overheid om de regeling af te bouwen. „Het voornemen om de regeling alsnog over twee jaar af te bouwen, doet afbreuk aan de betrouwbare overheid. Het draagt zeker niet bij aan het versterken van het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven, zoals het kabinet wil.”

De actiegroep overweegt een rechtszaak als er geen volledige overgangsregeling voor bestaande gevallen komt. „Het kan natuurlijk gebeuren dat de regels veranderen”, zegt advocaat Barkhuysen namens de expats. „Het moet echter blijken in hoeverre deze wijziging houdbaar is, nu zij ook op bestaande gevallen ziet. In de jurisprudentie is rechtszekerheid bij dit soort fiscale langetermijnarrangementen belangrijk. Vanuit dat oogpunt zou het aangewezen zijn om de nieuwe versoberde regels alleen toe te passen op nieuwe expats die naar Nederland verhuizen. De bestaande regeling sterft dan binnen nu en acht jaar uit.”

Kosten: €750 miljoen

Expats die het fiscale voordeel verliezen, gaan er in hun inkomsten zo’n 15 à 20% op achteruit. Zij komen in opstand tegen het uitblijven van een volledige overgangsregeling, omdat zij vaak hun financiële plan hebben afgestemd op het fiscale voordeel. Bij het bepalen van de hoogte van een hypotheek houdt de bank daar bijvoorbeeld ook rekening mee.

De overgangsrecht kost de overheid in totaal €751 miljoen: in 2019 €392 miljoen en in 2020 €359 miljoen. Daar was in 2019 nog geen dekking voor, omdat de dividendbelasting pas per 2020 afgeschaft zou worden. Maar omdat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting, op winsten boven €200.000, in 2019 nog op 25% blijft, komt er in dat jaar alsnog een plus van €474 miljoen. Dat betekent volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën niet dat de belasting voor het grote bedrijfsleven eerst niet wordt verlaagd om de overgangsregeling te bekostigen. „Het is een onderdeel van het totaalpakket aan maatregelen.”