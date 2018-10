Google past Android-beleid aan na boete

Google stond het gebruikers van Android niet toe een eigen versie van het besturingssysteem te maken als ze ook telefoons met Android en Googles-apps, waaronder de Play Store, wilden maken. Het maken van zo'n zogeheten 'fork' mag nu wel.

Ook mag er dus voor gekozen worden om wel de andere Google-apps, maar niet de zoekapp of Chrome te installeren. Dat kost dan wel geld, want Google zegt de inkomsten van de zoekopdrachten te gebruiken om Android gratis te houden. Hoeveel geld Google daarvoor gaat vragen, maakte het Amerikaanse bedrijf niet bekend. Ten slotte komen er aparte licenties voor de zoekapp en Chrome.

De wijzigingen gaan 29 oktober in en gelden alleen in Europa. Google is het overigens nog niet eens met de megaboete van de EU en tekende daartegen beroep aan.

De Europese Commissie laat in een reactie weten dat Google zelf mag kiezen hoe het zijn beleid aanpast, maar benadrukt dat er nooit geëist is dat Google geld gaat vragen voor apps of toegang tot de Google Play Store.