Slim licht naar NPEX-beurs

Het opgehaalde kapitaal gebruikt de onderneming, geleid door oud-Philips managers Jeroen Dalderop en Rob Timmer, voor uitbreiding van zijn online platforms in de Verenigde Staten en Europa en productontwikkeling, zo meldt het woensdag.

Het betreedt de Amerikaanse markt via Amazon. Innr werkt in de markt van slimme verlichting. De markt groeit snel, aldus het bedrijf, in vijf jaar zitten de op internet aangesloten lampen al in een vijfde van woningen in Europa en de Verenigde Staten, zo claimt het.

Via speaker bediend

Het verkoopt zijn lampen vooral online, via Amazon, CoolBlue en Bol.com. Daarbij mikt het op de groei van stemgestuurde speakers zoals Google Assistant, Amazon Alexa en Apple Siri.

Bediening op afstand van verlichting via apps in opmars. Ⓒ Bloomberg

Met hun komst in huishoudens volgt meestal de slimme verlichting die via de assistenten te bedienen is.

In het eerste kwartaal van 2019 biedt Innr zijn eerste lampen via Amazon in de Verenigde Staten en Canada aan.

Met ingang van 17 oktober kunnen beleggers inschrijven op de obligatielening via het platform van NPEX-effectenbeurs. De 8,25% rente wordt volgens het beursplatform maandelijks uitbetaald aan de obligatiehouders.