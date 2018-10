Braziliaanse boete voor Unilever

Unilever beging de overtredingen in winkels in Rio de Janeiro en Sao Paulo. Concurrent Nestlé was ook aangeklaagd voor vergelijkbare vergrijpen, maar werd vrijgesproken. Het Zwitserse concern heeft namelijk geen dominante marktpositie.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik