Winst Netflix knalt omhoog

De rest van het jaar zullen er nog zeker negen miljoen klanten naar Netflix komen, aldus topman Reed Hastings in een toelichting op de driemaandscijfers.

Het aandeel steeg dinsdagavond nabeurs met 15% op Wall Street. Ook zijn vooruitblik voor het vierde kwartaal is aanzienlijk sterker dan analisten hadden verwacht.

De winst per aandeel was vooraf volgens een peiling van dataverzamelaar Refinitiv ingeschat op $0,68 per aandeel, maar kwam dinsdagavond nabeurs uit op $0,98 per stuk.

De omzet bedroeg over de vorige drie maanden $4 miljard, in lijn met de inschattingen. Het investeert $6 miljard in nieuwe series zoals het nu lopende ’The Haunting’ met Michiel Huisman.

Nederlander Michiel Huisman in The Haunting of Hill House, de nieuwe serie op Netflix. Ⓒ NETFLIX

Inkomsten uit streamingdiensten stegen met 36%, vergeleken op jaarbasis, voor de aanbieder van serie-successen als ’Orange is the New Black’, ’Narcos’ en ’Peaky Blinders’.

In het derde kwartaal kreeg Netflix er 7 miljoen klanten bij, waarvan 6,1 miljoen betalende. Van die laatste categorie kwam 1 miljoen uit de VS.

Volgend kwartaal denkt Netflix nog eens 7,6 miljoen nieuwe betalende klanten binnen te kunnen halen. Voor het lopende driemaandsresultaat rekent Netflix op een omzet van $4,2 miljard en een nettowinst van $105 miljoen.

Het aandeel biedt beleggers dit jaar 78% koerswinst. Voorafgaand aan de presentaties dinsdag schakelden zakenbanken als Morgan Stanley en Goldman Sachs hun verwachtingen juist terug.