Toch dreiging pensioenkorting

Bij de fondsen voor de gezondheidszorg en de metaalsector dreigen nog altijd kortingen, zo blijkt uit berekeningen van deze krant.

Pensioenfondsen in zorg moeten mogelijk korten. Ⓒ ANP XTRA

De afgelopen weken is de druk op de onderhandelingen in de polder voor een snel pensioenakkoord helemaal weggevallen, omdat gedacht werd dat de kortingen er toch niet zouden komen. Ten onrechte, blijkt nu. „Eind september was er even perspectief, maar nu gaat het weer de andere kant op”, zegt pensioenexpert Corine Reedijk van Aon.

Nog altijd verkeren enkele grote pensioenfondsen in de gevarenzone als je kijkt naar de cijfers van eind september. De afgelopen weken waren rampzalig op de aandelenbeurs waardoor op dit moment de situatie nog slechter is.

