Vissers hengelen kwart meer binnen

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ongeveer 80% van de vis wordt gevangen door zogeheten trawlers die vis diepgevroren aan land brengen. Zij vissen op de in diepere wateren rondzwemmende vis, vooral haring, makreel, blauwe wijting en sardines.

Vanaf 2005 daalden de hoeveelheden aan land gebrachte vis voortdurend. Aan die neerwaartse spiraal kwam in recordjaar 2015 een einde, toen de opbrengst verdubbelde ten opzichte 2014.

Stijging quotum

Gerard van Balsfoort, president van belangenorganisatie Pelagic Freezer-trawler Association (PFA), schrijft de toename van de vangst afgelopen jaar toe aan de stijging van het quotum, de maximaal toegestane vangst.

,,Als ik de quota van blauwe wijting, makreel en Noordzeeharing, de drie belangrijkste soorten, op een rij zet, zie ik dat de Nederlandse quota voor deze drie van 2016 op 2017 met 20% zijn gestegen. Dat verklaart waarom er een kwart meer vis in de Nederlandse havens is binnengebracht.”

In de periode januari tot en met september ligt de visvangst nu 2% hoger dan vorig jaar, aldus het CBS. Op basis van de quota verwacht PFA dat dit 6% wordt. De vangst van makreel begint pas in oktober.

Garnaal uitzondering

Overigens heeft het extra aanbod niet direct gevolgen gehad voor de prijzen. ,,Er is geen lineair effect van quota op de prijzen”, stelt Van Balsfoort.

Uitzondering hierop is de garnaal. Door de warme zomer hebben deze dieren goed kunnen gedijen en zwommen hun natuurlijke vijanden naar koelere wateren. De hoeveelheid garnalen die aan land is gebracht is dit jaar volgens het CBS twee keer zo hoog als in 2017.

Directeur Mathijs van der Ploeg van garnalenafslag Zoutkamp riep vissers op een paar dagen per week niet te vangen. ,,De prijs is gezakt van €12 naar €3 per kilo”, zegt Derk Jan Berends, secretaris van de Nederlandse Vissersbond.