Ruzie over groei Schiphol escaleert

Partijen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS), waaronder luchtvaart, bewoners, provincie en gemeenten, ruziën steeds heftiger over de exacte interpretatie van de zogeheten milieueffectrapportage (MER) en vooral ook de uitgangspunten en rekenmethoden.

Dit belangrijkste inspraakorgaan moet nog voor de kerst de minister van Infrastructuur adviseren over de mogelijke groei van de luchthaven tussen 2020 en 2030.

Verfijnder

,,De meningsverschillen kunnen zo maar oplopen tot 50.000 vluchten meer of minder. Als we daar niet snel een compromis over bereiken, zal de MER voorlopig buitenspel gezet moeten worden om alsnog een akkoord in de ORS te kunnen forceren”, aldus een ingewijde.

Omwonenden vrezen toename luchtverkeer. Ⓒ ANP

De ruzie spitst zich toe op de parameters die gebruikt moeten worden in het het nieuwe Europese rekenmodel. „De geluidssommen zijn berekend in plaats van gemeten met microfoons, omdat het om toekomstig vliegverkeer gaat”, zegt Paul Eijssen van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.

„Dat deden we altijd al, maar dit Europese model is verfijnder. We kunnen beter de realiteit benaderen.” In het verleden werd bijvoorbeeld rekening gehouden met drie soorten naderingen naar de luchthaven, nu wordt er gerekend met 38 verschillende landingsprocedures.

Spreekverbod

Iedereen die meepraat over de cijfertjes, heeft op straffe van juridische stappen tot medio november een strikt praatverbod opgelegd gekregen. Kritische omwonenden willen echter niet graag monddood worden gemaakt.Luchtvaart en bedrijfsleven willen kunnen doorgroeien naar tenminste 650.000 vliegbewegingen in 2030 om de enorme vraag naar vluchten van en naar Nederland te accommoderen.

De grote vraag is of dat in de overvolle Haarlemmermeer moet, waar de overlast volgens bewoners de spuigaten uitloopt. Zij zijn het gemanipuleer met geluidscijfers zat. Hun ORS-onderhandelaar Kees van Ojik mag niks zeggen. ,,Ik ben nu gebonden aan mijn zwijgplicht.”

Groeiende weerstand

Of het vergrote Lelystad Airport in 2020 als ‘overloopvliegveld’ van Schiphol daadwerkelijk open kan, is zeer de vraag. Tegenstanders van laagvliegroutes willen eerst dat het luchtruim in 2023 is heringedeeld. Ook rond Eindhoven Airport neemt de weerstand tegen uitbreiding van vluchten toe. Rotterdam zit al aan de bovengrens.

Schiphol zegt in een reactie dat ze de uitkomst van het twistoverleg afwacht, om vervolgens de mer definitief te maken, aldus een woordvoerder. „We streven naar veilige, gematigde en gecontroleerde groei."