Verkoop EUV-machines bij ASML komt op stoom

De opbrengsten stegen naar 2,8 miljard euro, van 2,5 miljard euro een jaar geleden. De nettowinst klom van 557 miljoen naar 680 miljoen euro. De brutowinstmarge was 48,1 procent. Het technologiebedrijf uit Veldhoven rekent erop dat de omzet in het vierde kwartaal verder stijgt naar ongeveer 3 miljard euro. De brutomarge zal dat ook ongeveer 48 procent bedragen. De resultaten liggen aan de bovenkant van eerder afgegeven ramingen van ASML en iets boven de gemiddelde verwachtingen van analisten van Bloomberg.

Over de nieuwe opdrachten was financieel directeur Roger Dassen tevreden: er kwam over het afgelopen kwartaal voor 2,2 miljard aan nieuwe opdrachten binnen. Hij voorziet voor het komende jaar ‘goede mogelijkheden om verder te groeien’, waarbij ook dienstverlening rond bestaande machines ‘significante groei’zal laten zien van klanten die hun systemen willen laten upgraden, verwacht de cfo.

Door ‘eindejaarsomstandigheden’ wordt een aantal machines die dit jaar nog afgeleverd zouden worden, waarschijnlijk pas volgend jaar gereed.

ASML komt volgende jaar met een nieuwe versie van de EUV-apparaten, die een hogere productiecapaciteit hebben dan de generatie die ASML nu verscheept.