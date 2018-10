Black Creek meldt belang in ASMI

Black Creek heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 3,08 procent. Er zijn geen eerdere meldingen van deze partij in ASMI terug te vinden in de registers van de toezichthouder.

Het belang van Eminence Capital in de toeleverancier aan de chipindustrie is verder verkleind. Eminence heeft momenteel een kapitaalbelang en stemrecht van 2,40 procent. Dat was eerder nog 4,74 procent, aldus de AFM-archieven.