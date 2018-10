Schuldeisers Essar mogen bod Arcelor wegen

Het gaat om schulden van staalbedrijf Uttam Galva en ingenieursbedrijf KSS Petron, waarin ArcelorMittal tot februari belangen had. Omdat beide bedrijven fikse schulden hadden, zou ArcelorMittal niet in aanmerking komen voor een overname van Essar.

De commissie van schuldeisers van Essar heeft nu acht weken de tijd om te beslissen welk overnamebod het geschiktst is voor het bedrijf, zo meldt ArcelorMittal.

Overnamestrijd

ArcelorMittal en een consortium van Numetal en het Russische VTB Capital zijn al geruime tijd verwikkeld in een overnamestrijd om het failliete Essar. Het is de staalbedrijven er alles aan gelegen hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten.