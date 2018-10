Bitcoins vereisen betere beveiliging

Dé oplossing voor het geschatte verlies van $25 miljard is overigens zo niet eenvoudig. In de wereld van de cryptomunten zijn Nederlandse start-ups bovendien verdeeld over wat voor een soort ‘wallet’ het veiligst is bij brand of overstroming: hardware of software?

Het aantal software-portemonnees heeft een vlucht genomen met de komst van bitcoin en inmiddels nog eens 1600 andere cryptomunten die op het digitale grootboek blockchain, per transactie, uniek zijn vastgelegd. Elke wallet heeft als beveiliging een lijstje met woorden als code, die veilig opgeslagen moeten worden.

„Omdat de cryptomunten als tegenreactie op de banken zijn opgezet, is er geen regulering en dat vereist dus een veel kritischer houding”, stelt Daan Kleiman van Bitonic, een veelgebruikt handelsplatform. „Bitcoin is Be Your Own Bank en dat brengt veel eigen verantwoordelijkheid met zich mee”, doelt hij op het inlezen en je huiswerk doen. Heel anders dan even een bankrekening openen.

Vaak open source

De meeste portefeuilles staan online, vaak bij een beheerder. Ledger of Trezor worden door experts als degelijke hardeware-wallets genoemd. Alle werken met dubbele sleutels, een openbare en een privésleutel. De openbare sleutel is toegankelijk voor iedereen, de privésleutel is waar hackers op jagen. Verlies je de privésleutel, dan kan de hacker bij je valuta, maar nog meer: „Het spoor leidt direct naar de openbare sleutel en het adres van de wallet”, waarschuwt internetondernemer Gert-Jan Lasterie in ’Bitcoin en andere valuta’.

Wie een software-wallet gebruikt als entree naar het digitale geld, doet er volgens Bitonic goed aan voor open source-software te gaan. „De code van de wallet is openbaar en iedereen kan die bekijken en controleren. Zo kunnen fouten eruit gehaald worden, achterdeurtjes ontdekt en bij een upgrade kunnen er niet zomaar fouten ingesloten worden”, aldus Kleiman.

Titanium stootvast

Veel privé-sleutels met toegangscode worden bewaard door een custodian, de beheerder. Maar die blijken gevoelig voor hacks. Sommige cryptobezitters beperken sinds de grote hacks het gebruik van software als sleutel. De eerste generaties schreven hun versleutelde codes op papier, maar dat gaat bij brand of overstroming verloren.

De Nederlandse start-up Cryptotag verkoopt in Europa een fysieke wallet-entree van onverwoestbaar titanium. De eigenaar tikt met een hamer zijn codes op twee tabletten. Gescheiden opbergen van de delen verhoogt de veiligheid, tipt medeoprichter Adrijan Scekic.

De tags zijn beschermd tegen virussen omdat ze geen verbinding hebben met internet. Cryptotag is aanbevolen door het grote handelsplatform BTCDirect. „De cryptotag is veiliger dan papier, omdat het bestand is tegen hoge temperaturen en water”, aldus de eigenaren van Crypto Index Fonds.

Breed inzetbaar

Het systeem, dat sinds september wordt verkocht, is bruikbaar voor de populairste wallets.

„Mensen moeten meer beseffen dat je je eigen beveiligde bank bent”, zegt Maarten Geerlings van Cryptotag. „Dit systeem is uitvoerig, ook op dom gebruik getest, en tot nu toe de beste manier om je privésleutel op te slaan. Waar je die bewaart, blijft wel je eigen verantwoordelijkheid.”