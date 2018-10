AkzoNobel gaat banen schrappen

AkzoNobel-topman Thierry Vanlancker wilde over de details van de besparingen nog niet ingaan. „Wij zullen eerst in gesprek gaan met de werknemers en vakbonden.”

De aankondiging van de personeelsreductie is verrassend. Er is nog steeds geen cao voor de 4500 werknemers van AkzoNobel en de bonden en het concern zijn na forse ruzie eigenlijk net weer heel voorzichtig achter de onderhandelingstafel gekropen.

’Klap in gezicht’

FNV-bestuurder Erik de Vries is dan ook ziedend. „Het is onbegrijpelijk dat we via de media moeten vernemen dat er een banenverlies dreigt, zonder dat de bonden hierover zijn geïnformeerd. Ze gooien daarmee opnieuw olie op het vuur.”

Er is afgelopen periode regelmatig gestaakt bij de vestigingen van AkzoNobel. De werknemers willen een forse loonsverhoging en een aanvulling van €400 miljoen om het pensioentekort weg te werken. „Deze aankondiging is een klap in het gezicht van alle medewerkers die de afgelopen maanden gestaakt hebben”, stelt De Vries.

Beleggers verheugd

Aandeelhouders kunnen de extra besparing van €200 miljoen wel waarderen. Zij belonen het aandeel fors. Rond het middaguur stond het aandeel 4% hoger op €77,10. ,,Ik kan geen andere reden bedenken dat het komt door de aankondiging van extra kostenbesparingen en dat het aandeel afgelopen periode al gezakt is”, zegt Corné van Zeijl, beursanalist bij vermogensbeheerder Actiam. ,,Verder zijn de prestaties van AkzoNobel namelijk beneden verwachting.”

De verfmaker die woensdag voor het eerst kwartaalcijfers presenteerde sinds de afsplitsing van de chemietak die aan de Amerikaanse investeerder Carlyle is verkocht, heeft in het derde kwartaal ondanks een lagere omzet zijn winstgevendheid weten te verbeteren.

Duurdere verf

De omzet daalde met 4% en kwam uit op €2,3 miljard. Door een afzwakkende markt zag AkzoNobel met 6% afnemen.

Negatieve wisselkoerseffecten en hogere grondstofprijzen hebben een forse impact op de resultaten. Ondanks de omzetdaling wist AkzoNobel de winstgevendheid te verbeteren door de prijzen van verf (5%) en lakken (7%) te verhogen en fors in de kosten te snijden.

Winstwaarschuwing

De operationele winst steeg van €225 in het derde kwartaal van 2017 naar €243 miljoen in dezelfde periode dit jaar. Dit is evenwel een fractie lager dan door analisten vooraf was verwacht.

Vanlancker verwacht dat de prijzen voor grondstoffen dit jaar blijven oplopen, maar minder snel dan begin van dit jaar. Vorige week kwam de directe concurrent en belager PPG nog met een winstwaarschuwing vanwege de gestegen grondstofkosten.

Consolidatieslag

Vorig jaar deed PPG tevergeefs drie overnamepogingen op AkzoNobel. Later liepen fusiegesprekken tussen de Amerikaanse verfproducent Axalta en AkzoNobel spaak, omdat de Japanse branchegenoot Nippon een bod deed op de Amerikaanse verfproducent.

Analisten achten de markt rijp voor een fikse consolidatieslag. AkzoNobel-baas Vanlancker wil niet ingaan op een eventuele samenklontering van verfproducenten. „Ik lees de verhalen ook, maar wij blijven ons focussen op ons strategische programma tot 2020. Op dit moment zijn wij happy single.”