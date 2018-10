Column: Nasdaq klaar om te bodemen

Je kunt op twee manieren de kracht van een stijgende trend meten of zien. Op de eerste plaats is dat het proces van hogere toppen en hogere bodems, waarbij oude toppen veelal als nieuwe bodems worden getest onder het motto ’oude weerstand wordt nieuwe steun’.

Op de tweede plaats is dat koersvorming boven een oplopende gemiddelde lijn. We moeten terug naar juli 2016 om de meest recente upcross van de koers met de gemiddelde lijn waar te nemen. Toen noteerde de index rond 4500, nu staat er ruim 7200 op de borden. Een prima prestatie van de bulls die er voor hebben gezorgd dat de koers niet meer onder de SMA lijn is geweest. De lijn zelf toont een mooie stijgende hellingshoek, dus de trendmatigheid is prima voor elkaar. Anders gezegd, er wordt richting gekozen en ook vastgehouden.

Einde correctie

Binnen een stijgende trend is er regelmatig plaats voor wat afkoeling, een correctie, een countertrend beweging richting de SMA lijn. Dit zijn al dan niet felle berentikken die normaal gesproken worden opgevangen door de SMA lijn, die dan dienst doet als dynamische trendlijn. Welnu, op de weekgrafiek is duidelijk zichtbaar dat de correctie gaande is (solide candles met de swingteller op -4), maar dat de berentikken worden opgevangen rond 7000 tot 6900, ook nog eens een Fibonacci retracement zone. De RSI noteert onder de OS-lijn en stuurt hiermee aan op bodemvorming op de plek op de chart waar je dat als trendbelegger graag ziet, op of boven de gemiddelde lijn. Maar om daadwerkelijk te kunnen bodemen zal er op de eerste plaats een witte candle moeten verschijnen. Daartoe wordt deze week een prima aanzet gegeven.

Trendhervatting

De correctie op de weekkaart kan worden afgerond als er eind deze week een witte candle staat. Dat is dan tevens de eerste gelegenheid voor trendbeleggers om nieuwe of additionele koopposities te overwegen om als zodanig te kunnen profiteren van een 4e kwartaal offensief van de bulls. Anders gezegd, zolang de index boven 7000 punten noteert is een rally naar 7700 het meest waarschijnlijke scenario. Toch een rit van 10% richting de jaarultimo.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

