'Akzo plukt vruchten efficiëntieslag'

De operationele winst van Akzo viel circa 4 procent hoger uit dan de consensus, benadrukt Baader. De winst per aandeel viel zelfs nog hoger uit. Verder wijzen de kenners op de sterke kasstroom. Dat Akzo naar eigen zeggen met ,,robuuste prijsinitiatieven" is gekomen is volgens de kenners goed nieuws voor de nabije toekomst, net als het gegeven dat de kosten van ruwe materialen minder hard oplopen in vergelijking met de start van het jaar.

Volgens kenners van KBC Securities bleef de brutowinst in het derde kwartaal wel wat achter bij de verwachting. De kenners benadrukken net als de collega's van Baader dat prijsinitiatieven vruchten afwerpen. Maar dit werkt wel dalende volumes in de hand. Evengoed is de impact op de winstmarge positief.

Opluchting

Gelet op de PPG-waarschuwing zullen de cijfers van Akzo voor enige opluchting zorgen, aldus KBC. Daarbij wordt ook gewezen op de ontwikkeling van de grondstofprijzen.

ING wijst er in een rapport verder op dat Akzo zich nog altijd onthoudt van de financiële zichtbaarheid voor de langere termijn. Evengoed houdt het bedrijf vast aan zijn doelstelling om in 2020 op een marge van 15 procent te zitten. De financiële prestaties noemde ING goeddeels als verwacht.

Positieve koersreactie

Al met al gaat Baader uit van een positieve koersreactie. Het advies staat op buy. KBC handhaafde zijn hold-advies met een koersdoel van 80 euro, net als ING. Het aandeel Akzo noteerde omstreeks 09.35 uur 3,6 procent hoger op 76,74 euro.