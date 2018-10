Beurs (slot): ASML en TomTom blinken uit

De AEX-index sloot met 0,3% winst op 527,58 punten. De Midkap-index ging 1% vooruit naar 749,42 punten.

De CAC-40 in Parijs eindigde met 0,6% verlies. De DAX in Frankfurt zakte 0,5%. BMW, Daimler en Volkswagen stonden dik in het rood. Peugeot en Renault trof hetzelfde lot in Parijs. Autoverkopers zagen over september 23% minder registraties bij particulieren.

Veel ogen waren gericht op Brussel. Brexit domineert de agenda van Europese regeringsleiders. De roep om uitstel van de vertrekdatum, nu maart 2019, zwelt aan.

Speelbal

„Het pond is speelbal geworden van de Brexit. De handel wil zekerheid maar er staat nog niets op papier. Er moeten keuzes worden gemaakt”, aldus Laurens Maartens (NBWM). „Als er geen soft-Brexit komt, kan het pond hard onderuit gaan.”

Op Wall Street koersten indices met verlies na de bijna 3% winst voor de Nasdaq en 2,2% voor de Dow. Handelaren meldden via chats meer zekerheid uit bedrijfscijfers te zoeken.

Wachten op de Fed

Der Spiegel meldde dat de Europese Commissie het begrotingsvoorstel van Italië gaat afwijzen. De euro zakte 0,3% tegen de dollar bij $1,1532.

„De vraag is vanavond hoe hard Brussel tegen Rome durft op te treden”, aldus macro-econoom Stefan Koopman van Rabobank.

„De hele begroting afwijzen zou de Italianen voer geven om nog meer naar Brussel te wijzen als schuldige voor economische teruggang. Anderzijds, als Brussel dit begrotingstekort van 2,4% accepteert, zullen meer landen hun tekort laten oplopen en dat kan niet”, aldus Koopman.

Vanavond komen de minutes van de Fed naar buiten. Fed-voorzitter Powell heeft eerder al de richting aangegeven, de renteverhoging in december is zo goed als zeker. Koopman: „Maar de markt bevindt zich al dagen op een kantelpunt en zoekt in de notulen van de Fed naar de vooruitblik voor volgend jaar en de hele markt: komen er nog eens drie of vier renteverhogingen aan?”

Vier rentestappen zouden al snel betekenen dat de rente op de kortlopende Amerikaanse rente hoger wordt dan die op de langlopende staatsobligaties. Doorgaans het startsignaal dat binnen acht tot twaalf maanden een recessie begint.

In de AEX eindigde ASML bij de slotbel met 3,5% winst op stijgende verkopen van de belangrijke EUV-machines in het derde kwartaal. Ook voor het komende jaar is het chipmachinebedrijf uit Veldhoven optimistisch.

AkzoNobel (+2,6%) viel in de smaak na beter dan verwachte kwartaalcijfers. De aankondiging van de verfproducent om de komende jaren flink in de kosten te snijden hielp.

KPN werd 2% meer waard na een advies- en koersdoelverhoging van Barclays, Galapagos steeg 2,5%. Verder had vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield de wind in de rug (+1,8%).

Altice Europe gleed onderin met 4,9% weg, na de sterke winst dinsdag. DSM werd 2,2% in waarde teruggezet.

AEX-zwaargewicht Unilever, die donderdag inzage geeft in de boeken, zakte 0,9% na tegenvallende resultaten van het Franse Danone.

In de Midkap liet TomTom herstel van 10,2% zien na de koersdreun van een dag eerder.

Besi (+4%) werd omarmd geholpen door de sterke prestaties van sectorgenoot ASML. ASMI zat in de slipstream van ASML (+5,3%). Verder kon Adyen op flinke kopersinteresse rekenen met een eindplus van 3,1%.

Metalenspecialist AMG werd met 3,9% winst beloond na de aankondiging van een tweede recyclingfabriek in de VS. Een positieve stap, aldus ING.

Bouwer BAM kreeg Duitse orders van €70 miljoen en steeg 0,7%.

Air France KLM dikte met 1,4% aan. Het moederbedrijf van United Airlines verhoogde zijn winstverwachting, voor de derde keer op rij.

Op de lokale markt stal Pharming de show met een koerssprong van 8,2%. Het biotechbedrijf heeft positieve onderzoekresultaten behaald met stermedicijn ruconest voor patiënten met nierproblemen.

Beter Bed liet 0,3% liggen. De beddenverkoper gaat hard ingrijpen bij vestigingen in Duitsland en Oostenrijk.

