‘Beleggen in oplossingen voor maatschappelijke problemen’

Manager Hendrik-Jan Boer en zijn team van fondsbeheerders en analisten bij NN Investment Partners investeren in ondernemingen die innovatieve oplossingen bieden voor deze problemen. Deze vorm van beleggen – impact beleggen - helpt niet alleen de maatschappij verder, maar kan ook nog eens een aantrekkelijk rendement opleveren.

Waarin onderscheidt impact beleggen zich van bijvoorbeeld duurzaam beleggen?

‘Bij duurzaam beleggen worden ondernemingen met grote controverses en niet-duurzame producten en diensten van belegging uitgesloten. Bijvoorbeeld tabak en wapens. Daarnaast ligt er een sterke focus op het proces van de onderneming zelf. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de CO2-uitstoot, arbeidsomstandigheden en hoe met klanten wordt omgegaan. Bij Impact beleggen kijken we daarnaast vooral naar de maatschappelijke impact van het product of de dienst van die onderneming. Hoe levert dat een tastbare positieve impact op de maatschappij? Denk aan innovatieve ondernemingen die een alternatief ontwikkelen voor fossiele brandstoffen. Zoals bekend draagt de verbranding van die laatste bij aan de klimaatverandering. Door die aanpak gaat impact beleggen nog een stap verder dan duurzaam beleggen. De vraag naar deze beleggingen neemt snel toe. Alleen al pensioenbelegger PGGM wil in 2020 20 miljard euro in impactbeleggingen hebben geïnvesteerd.’

Beleggers associëren impact beleggen vooral met kleinschalige sociale projecten. Dat lijkt niet aan te sluiten bij de wensen van institutionele partijen. Welke impactbeleggingen hebben jullie in de portefeuille?

‘Lange tijd kenmerkte impact beleggen zich vooral door specifieke lokale projecten waarbij het geld van beleggers lang vast zat. Institutionele beleggers en particulieren zijn juist op zoek naar goed verhandelbare en transparante beleggingen. Wij zien dat de uitgangspunten van impact beleggen ook toepasbaar zijn op beursgenoteerde ondernemingen. Zo beleggen we in een onderneming die technologie ontwikkelt die de opbrengst van zonnepanelen vergroot. Ook hebben we een belang in een Indiase ziekenhuisgroep die is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kanker. Dit bedrijft exploiteert regionale klinieken. En redt zo levens; in India is het een probleem dat mensen de ziekte hebben, maar het niet weten. Als kanker tijdig wordt ontdekt is de kans op genezing exponentieel groter.’

Kenmerk van impact beleggen is dat niet alleen het financiële rendement, maar ook het maatschappelijke rendement tastbaar wordt gemaakt. Hoe zien beleggers welk verschil hun investering maakt in maatschappelijk opzicht?

‘Bepaalde indicatoren zijn goed te meten, denk aan de vermindering van de CO2-uitstoot die een product oplevert. Of de vermindering van afval. Uitdagender is het meten van sociale impact. Gelukkig is steeds meer data beschikbaar. Waar mogelijk kiezen we een standaard, die het ook mogelijk maakt de prestaties van ondernemingen te vergelijken. Bijvoorbeeld de zogeheten sustainable development goals (sdg’s) van de Verenigde Naties. Een van de doelen is meer mensen toegang geven tot het financiële systeem, dat bewezen bijdraagt aan de armoedebestrijding. We zijn op het moment belegd in een Keniaanse communicatie dienstverlener die een financiële app ontwikkelde voor mensen die geen bankrekening hebben, maar op deze wijze met hun smartphone geld kunnen overmaken, bijvoorbeeld voor een studiepotje voor hun kinderen. Van die app maken op het moment 28 miljoen mensen in het land gebruik. De impact is dus enorm.’

Impact beleggen combineert nadrukkelijk maatschappelijk met financieel rendement. Wat kunnen beleggers verwachten van het rendement?

‘We beleggen in innovatieve ondernemingen die goed zijn gepositioneerd voor de toekomst en snel op trends kunnen inspelen. We verwachten zo op lange termijn de brede markt te kunnen verslaan. Onze fondsen zijn benchmark-unaware. Zo’n benchmark is immers vooral een reflectie van het succes van gisteren en zegt maar weinig over de prestaties van de bedrijven in de toekomst. Wat we zien is dat impact beleggen een aantrekkelijk financieel rendement combineert met een duidelijk maatschappelijk rendement. Het risico van de portefeuille beheren we actief met voldoende diversificatie, terwijl op individueel niveau bedrijven die zich op maatschappelijke impact richten ook minder kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld overheidsingrijpen of reputatieschade. Dat is ook goed voor beleggers, zo laten de actuele ontwikkelingen in de tabakssector en de autosector zien.’

Klik hier als u meer wilt weten over duurzaam beleggen bij NN Investment Partners.