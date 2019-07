Column: Alibaba sprookje met happy vooruitzicht

China groeit, ondanks een duidelijke vertraging, nog steeds met 6% per jaar. Die groei moet ook wel hoog blijven, want jaarlijks melden er zich pakweg twintig miljoen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Al die nieuwkomers hebben vaak maar een droom en dat is om het te maken en om te gaan behoren tot de snel uitdijende middenklasse.

Consumenten

Het komt erop neer, dat stijgende consumentenbestedingen nog jarenlang de Chinese economie zullen voortstuwen. De Chinese consument besteedt een groeiend deel van zijn besteedbaar inkomen aan online inkopen. In 2018 bedroegen deze online inkopen ongeveer 20% van de totale Chinese detailverkopen. Dat was bijna 24% meer dan in 2017. De groei van e-commerce zal volgens het IMF de komende jaren aanhouden en zal in de komende vier jaren een omvang bereiken van $1,8 biljoen.

In deze snelgroeiende onlinemarkt is Alibaba een grote speler met een marktaandeel van 55%. Dat is enorm. Nummer twee J.D.Com reikt niet verder dan 16% en het grote Amazon komt niet verder dan een schamele 1%. Het heeft inmiddels zijn activiteiten gestaakt. De cijfers die Alibaba verder kan overleggen, zijn niet minder imponerend. E-commerce genereert ongeveer 85% van alle inkomsten. Die inkomsten zijn te danken aan 721 miljoen maandelijkse bezoekers. De zogeheten gross merchandise volume (GMV) had in 2018 een waarde van $853 miljard.

Expansie

Hoewel Alibaba duidelijk marktleider is in e-commerce, wenst het bedrijf niet op zijn lauweren te rusten en zoekt het expansie naar andere sectoren en regio’s. Een veelbelovende sector is die van Cloud Computing. Alibaba is nu al marktleider in Azië. Het marktaandeel op de Chinese markt komt al uit boven 40% en ook hier is de afstand met de nummer 2 enorm. Tencent Holdings komt niet verder dan 11%.

Een andere interessante nieuwe markt is die van de Fintechs. Op deze relatief nieuwe markt is Alibaba actief met Ant Financial Services Group, waar het een belang in heeft van 33%. Samen met Tencent domineert Ant deze sector met een gezamenlijk marktaandeel van 90%. Het is niet uit te sluiten dat Ant op afzienbare termijn een beursgang gaat maken.

Vooral Chinees

Ondanks alles is Alibaba nog steeds eerst en vooral een Chinees bedrijf. Meer dan 90% van de e-commerce verkopen zijn van Chinese bodem. Dat maakt het land overigens minder kwetsbaar voor de handelsruzie tussen China en de VErenigde Staten. Het bedrijf kijkt echter nadrukkelijk over de landgrenzen en het heeft daarbij een bijzondere aandacht voor landen in Zuid- en Zuidoost-Azië. Vooral het snelgroeiende India mag zich op de bijzondere aandacht van Alibaba verheugen. Dat land is met 50% wereldwijd de snelst groeiende markt voor e-commerce. India kent een sterke bevolkingsgroei en ook hier zwelt de middenklasse in hoog tempo aan.

Op 22 augustus komt Alibaba met cijfers over het tweede kwartaal. De omzet zal naar verwachting met zeker 20% toenemen. De operationele marge moet iets boven 18% uitkomen. De verwachting is dat de winstmarge zal dalen vanwege de talloze investeringen die het bedrijf doet. Die stond aan het einde van het eerste kwartaal op 27,7%.

Waardering

Voor de waardering van een onderneming beschikken wij het liefst over cijfers over een periode van tenminste tien tot vijftien jaar. Alibaba rapporteert in renminbi’s (=geld van het volk) en geeft vergelijkende cijfers in dollars bij de balans en resultatenrekening. Wij beschikken helaas maar over (naar dollars omgerekende) cijfers over de laatste vijf jaar. Corresponderende koersen zijn vermeld in dollars.

De rentabiliteit eigen vermogen bedroeg over de laatste vijf jaar gemiddeld 21%. Dat wil zeggen dat op iedere $100 ingehouden winst gemiddeld $21,00 per jaar werd verdiend. De prognoses van de winst per aandeel voor de komende drie jaar vertalen zich in een REV van zo’n 19%.

Alibaba koopt aandelen in. Een omgekeerde verwatering van aandelen als gevolg van deze inkoop wordt ruimschoots gecompenseerd door aandelenemissies. Er wordt geen dividend uitgekeerd. Als discontovoet hanteren we 6%.

Uitgaande van een REV voor de komende jaren van 19% en volledige winstinhouding waarderen wij het aandeel Alibaba op $310. Zeker gezien de moeilijker voorspelbare resultaten en minder consistente resultaten in het verleden hanteren wij een behoorlijke veiligheidsmarge bij de aankoop. Wij kopen voorzichtig in bij een koers van $179 of minder.

Cor Wijtvliet is afgestudeerd als historicus aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands handelsbankwezen. In de jaren 1996 – 2009 was hij aandelenanalist bij Van Lanschot Bankiers. Sindsdien is hij zelfstandig gevestigd analist, auteur en spreker.

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten.