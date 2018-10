Fiscale fouten bij hypotheek kosten adviseur €1500

De klant sloot via adviseur Hypotheekservice een hypotheek van bijna €250.000 af, waarvan ruim €80.000 annuïtair was en de rest aflossingsvrij. Het leidde tot maandlasten van iets meer dan €750.

Maar de netto lasten bleken in de praktijk hoger uit te vallen dan de hypotheekadviseur had geschetst. Daar wees de verzekeringsadviseur van de klant hem op. Hypotheekservice had over het hoofd gezien dat de klant in het verleden al hypotheekrenteaftrek had genoten en dat dus nu maar beperkter kon doen, waardoor de netto lasten hoger uit bleken te vallen.

Geen schade

De hypotheekadviseur erkende dat, maar vond ook dat de klant nog geen schade had geleden. Die had namelijk een abonnement bij de adviseur en dus zou de fout voor het einde van het recht op aftrek vanzelf wel een keer gespot en gecorrigeerd zou zijn.

Daar nam de klant geen genoegen mee. Hij stapte naar het Kifid en eiste de advieskosten plus de kosten van een second opinion terug, in totaal €5500.

Daar ging het klachteninstituut voor de financiële sector maar deels in mee. Er was volgens het Kifid wel sprake van een passend advies en succesvolle bemiddeling, want de klant had de gewenste hypotheek gekregen. Maar omdat er ook wel duidelijk enkele fouten waren gemaakt in het adviesrapport, besloot het Kifid dat de adviseur wel €1500 terug moest betalen.