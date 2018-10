ASML en AkzoNobel stuwen AEX

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent in de plus op 530,41 punten. De MidKap klom 1,7 procent tot 754,51 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen stegen tot 0,2 procent. De DAX in Frankfurt verloor 0,4 procent.

ASML dikte 4,1 procent aan en was koploper bij de hoofdfondsen. De chipmachinemaker boekte in het derde kwartaal meer omzet en winst dan een jaar eerder. Ook de vooruitzichten vielen in de smaak bij beleggers. De chipbedrijven ASMI en Besi stegen ook ruim 4 procent in de MidKap.

AkzoNobel

AkzoNobel won 3,8 procent. Het verfconcern wist afgelopen kwartaal meer geld te verdienen met de verkoop van zijn verven, ondanks een gedaalde omzet. Het bedrijf kondigde tevens aan tegen 2020 circa 200 miljoen euro aan kosten te willen besparen. Telecomconcern KPN steeg 2 procent na een adviesverhoging door Barclays. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe sloot de rij in de AEX met een verlies van 3,8 procent.

Bij de middelgrote fondsen voerde TomTom (plus 9 procent) de stijgers aan. Het navigatiebedrijf kelderde een dag eerder nog ruim 16 procent door de afloop van een contract met Volvo. Metaalspecialist AMG won 3,9 procent na aankondiging van de bouw van een tweede recyclingfabriek in de Verenigde Staten.

Beter Bed

Biotechnologiebedrijf Pharming steeg ruim 9 procent na positieve resultaten bij een studie met zijn medicijn Ruconest. Beter Bed bleef ongewijzigd. De beddenverkoper, die de omzet in het derde kwartaal zag dalen, sluit nog dit jaar 176 van de circa 1000 winkels van dochterbedrijf Matratzen Concord.

In Parijs zakte Danone 3,1 procent. Het Franse voedingsmiddelenconcern kampte afgelopen kwartaal met een fikse daling van de vraag naar babyvoeding in China. Het Duitse zorgbedrijf Fresenius Medical Care verloor 11 procent in Frankfurt na een verlaging van de omzet- en winstverwachting voor dit jaar.

De euro was 1,1557 dollar waard, tegen 1,1591 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 71,87 dollar. De prijs van Brentolie klom 0,1 procent tot 81,49 dollar per vat.